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سياسة

دينية النواب: تنظيم زيارة لمسجد المرسي أبو العباس للوقوف على أعمال التطوير

اجتماع لجنة الشئون
اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

أعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عن تنظيم زيارة ميدانية لمسجد المرسي أبو العباس، بالإسكندرية للنظر في جميع احتياجاته والوقوف على حالته.

مناقشة طلبات بشأن ترميم مسجد المرسي أبو العباس 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أثناء نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين عبير محمد نصار، ودعاء محمد سليمان، بشأن أعمال الترميم الخاطئة لمسجد المرسى أبو العباس بمحافظة الإسكندرية.

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أعمال ترميم مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية

واستعرض الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلبي الإحاطة، موضحا أنهما يتعلقان بقيام المقاول المسندة إليه أعمال ترميم مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية بطمس وتدمير الزخارف والنقوش التراثية للسقف الرئيسي بالمسجد، والذي يعد أحد أهم مساجد الإسكندرية التاريخية، وله قيمة دينية وحضارية كبيرة لدى المصريين، نتيجة أعمال الترميم الخاطئة، ودون الرجوع للفنيين المتخصصين في ترميم المساجد التراثية والأثرية.

ترميم مسجد المرسى أبو العباس

وأشار في طلب الإحاطة إلى وجود إهمال وقصور شديد في ترميم مسجد المرسى أبو العباس، وكذلك غياب رقابة وإشراف قطاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار على أعمال الترميم، ما أدى إلى ضياع الطابع التراثي للسقف الرئيسي بالمسجد، رغم قيمة المسجد التاريخية والدينية لدى المصريين.

وانتقدت اللجنة عدم الاهتمام بالحفاظ على قيمة المسجد وشكله الحضاري، وترميمه بشكل عشوائي رغم أنه يعد من أهم المساجد التراثية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.
 وفي نهاية مناقشة طلب الإحاطة، أعلن الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمسجد المرسي أبو العباس للنظر في جميع احتياجاته والوقوف على حالته، لأن ترميمه بشكل عشوائي أمر غير مقبول، خاصة أنه مسجد أثري.

 

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