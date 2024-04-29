ياسر إدريس: جهزنا قائمة بـ 34 مرشحا لحصد ميداليات في أولمبياد باريس

اللجنة الأولمبية، أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك قائمة تم تجهيزها تضم 34 لاعبا مصريا هم المرشحين الأكثر حظا لحصد ميداليات خلال مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف “إدريس”، أن اللجنة الأولمبية ستتابع بشكل يومي اللاعبين المرشحين لحصد ميداليات في باريس 2024، وستقوم بتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية تركز بشكل كبير خلال الفترة الحالية على استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في الدورة الأولمبية، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق.

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استعدادات قوية لاستضافة أولمبياد 2036

وعلى جانب آخر، كشف المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة قررت التعاقد مع شركة أجنبية من أجل تجهيز ملف قوي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وأضاف “العريان”، أن الهند وقطر أبرز المنافسين لمصر في ملف استضافة أولمبياد 2036، وأن الملف المصري سيكون واحدا من أقوى الملفات التي ستقدم إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وتابع العريان: “حصلنا على دعم كامل من دول القارة الأفريقية لاستضافة الأولمبياد، ولا نخشى المنافسة مع الدول التي ترغب في التقدم على استضافة الدورة الأولمبية”.

وأردف العريان: “مصر تمتلك بنية تحتية هي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتؤهلنا لاستضافة أكبر المناسبات والأحداث العالمية وعلى رأسها الدورة الأولمبية”.

استعدادات منتخب كرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

وكشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن برنامج تجهيز المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وجاء كالتالي:

معسكر خارجي في كرواتيا وسلوفينيا خلال الفترة من 5 وحتى 9 يوليو المقبل، يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي كرواتيا وسلوفينيا.

معسكر خارجي في السويد خلال الفترة من 14 وحتى 19 يوليو المقبل، يتخلله مباراتين وديتين مع منتخب السويد.

السفر إلى باريس يوم 21 يوليو، ثم خوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب اليابان قبل المشاركة في منافسات الدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن يخرج كارلوس باستور المدير الفني الإسباني لمنتخب كرة اليد في جولات مكوكية لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية، للوقوف على المستويات الحقيقية لعناصر المنتخب الوطني.

وتبدأ الجولة يوم 12 مايو حتى 1 يونيو المقبلين، ويطمئن خلالها على مستوى اللاعبين المصريين ونسب مشاركتهم في المباريات الرسمية.

قرعة أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد رجال في أولمبياد باريس، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك.

ومن جانبه قال كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن القرعة أوقعت الفراعنة في مجموعة صعبة، وإن جميع المنتخبات على مستوى مميز فنيا وبدنيا.

وأضاف “باستور” في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المباراة الأولى لمنتخب مصر والتي ستكون أمام منتخب المجر ستكون الأصعب، والفوز سيمنح منتخبنا الدفعة المطلوبة من أجل مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.

وتابع باستور: “علينا التركيز في كل المباريات من أجل حسم التأهل أولا للدور ربع النهائي، ونرى بعد ذلك ما يمكننا فعله حتى نستطيع الوصول إلى المباراة النهائية”.

قرعة كرة اليد رجال في أولمبياد باريس

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - السويد - ألمانيا - كرواتيا - إسبانيا - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - مصر - المجر - النرويج - الدنمارك - فرنسا.

قرعة كرة اليد سيدات في أولمبياد باريس

وجاءت قرعة منافسات السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: كوريا - الدنمارك - سلوفينيا - ألمانيا - النرويج - السويد.

المجموعة الثانية: أنجولا - البرازيل - إسبانيا - هولندا - المجر - فرنسا.

قائمة منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المنتخبات المشاركة كالتالي:

الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - المجر - ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - السويد - مصر - الأرجنتين - اليابان.

تصنيف منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا.

التصنيف الثاني - كرواتيا - النرويج.

التصنيف الثالث - المجر - ألمانيا.

التصنيف الرابع: سلوفينيا - فرنسا.

التصنيف الخامس: السويد - مصر.

التصنيف السادس: الأرجنتين - اليابان.