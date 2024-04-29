أيمن عاشور: الجودة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
أكد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنه منذ تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي شهد التعليم العالي الكثير من المتغيرات وتطوير شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للرد على طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة 20/30 أحد المحاور المهمة لها جودة التعليم وهي من أهم الركائز ويتم بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة وتطبيق المعايير مع تطبيق برامج جديدة.
هيئة ضمان الجودة المصرية
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستهدف جودة حقيقية وهيئة ضمان الجودة المصرية هي الطريق الى الاعتماد الدولي للجودة والهدف هو الاعتماد المحلي للجودة والوصول الى الاعتماد الدولي وكثير من الجامعات حصلت على الإعتماد الدولي .
وأشار وزير التعليم العالي إلى إنشاء مراكز تدريب مستمرة بالتعاون مع شركات لربط الخريجين بسوق العمل تلبية الاحتياجات الحقيقيى لسوق العمل
إنشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وهناك برامج جديدة مع الشركات
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
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