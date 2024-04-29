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حوادث

تجديد حبس عصابة الـATM في الجيزة بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس موظف وفنى 15، يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلى بالجيزة.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وكشف الشاكى في التحقيقات اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالى 5 ملايين و800 ألف جنيه بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك التى تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

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القبض علي المتهمين في الجيزة 

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلى في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال وبرفقته فنى ماكينات صراف آلى بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط 15 جهاز حاسب آلى تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

 

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