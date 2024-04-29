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محافظ مطروح يلتقي شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY (صور)

محافظ مطروح يلتقي
محافظ مطروح يلتقي شباب متطوعى وزارة الشباب،فيتو

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على لقاء شباب متطوعى وزارة الشباب والرياضة YLY بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور "وليد عبد العزيز رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وشهاب جمال الدين مدير مشروع YLY.

جاء ذلك خلال فعاليات المعسكر الكامل لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly، الذى تستضيفه  محافظة مطروح، خلال الفترة من ٢٧ أبريل وحتى ٢ مايو القادم، بمركز التعليم المدني بمطروح.

فعاليات اللقاء 

خلال فعاليات اللقاء استعرض شباب yly  جهود وأنشطة المشروع وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل  مع التدريب على البرامج المختلفة التى تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية مع مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.

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ترحيب المحافظ لـ yly 

رحب محافظ مطروح بشباب مشروع yly كنموذج للشباب المتميز  الذى ترعاهم وزارة الشباب والرياضة وتواجدهم بالمحافظات مع دعم دورهم مقدما شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمرودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

كذلك اختيار مطروح لتقام عليها العديد من الفعاليات الرياضية ومنها استضافة شباب yly.كذلك الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار السيد الرئيس للمحافظات الحدودية على تواصله ودعمه المستمر لجهود المحافظة وحل العديد من المشكلات  وتذليل العقبات.


خلال اللقاء  استمع محافظ مطروح لعدد من  الشباب والرد على تساؤلاتهم ومنها التأكيد على استعادة مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمكانتها الإقليمية والدولية مع استعراض جهود الدولة في إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية بكافة ربوع الوطن ومنها محافظة مطروح مع استعراض العديد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

تأثيرها في  توفير مزيد من فرص العمل من جميع المحافظات ودعم الاقتصاد القومي والجذب السكانى،مشيدا بجهود الشباب المتطوع والمشاركة في بناء الوطن مع اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتولي العديد منهم مراكز مرموقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد على دور الشباب في بناء الوطن وأنه لم يبنى الا بسواعد وعقول أبنائه مع الترحيب بإقامة المزيد من الفعاليات على أرض مطروح،متمنيا لهم مستقبل أفضل.


وخلال اللقاء أهدى شهاب جمال الدين مدير مشروع yly درع المشروع لمحافظ مطروح تقديرًا لرعايته للمشروع بالمحافظة ودعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة، كما  تم تكريم جهود تسهيل  المشاركة في فعاليات المشروع.


في نهاية اللقاء حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع شباب مشروع yly.


يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY"  هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقها الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

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