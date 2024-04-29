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حقيقة تسمم مياه الشرب في قوص بقنا

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز قوص،فيتو

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا،حقيقة تسمم مياه الشرب.
وأكدت في بيان لها ان المياه صالحة ومطابقة للمواصفات ولا يوجد بها أي مشكلات.

وأشارت إلى وجود تسريب بسيط من أسطوانة كلور فارغة أثناء تبديل الاسطوانة داخل محطة المسيد بمركز قوص والتي تعمل بحالة جيدة منذ أمس.

وقام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بالإنتقال إلى مستشفى قوص المركزي للإطمئنان على حالة مصابي الإختناق إثر إستنشاق أحد الغازات.

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و كانت مستشفى قوص المركزي إستقبلت ١٣ مصابا يعانون من صعوبة في التنفس والإختناق إثر  إستنشاقهم لأحد الغازات في الساعات الأولى من اليوم.

وقام الفريق الطبي في المستشفى بالتعامل السريع مع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

وقام  الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا بالإطمئنان على المصابين وعلي سلامتهم وعلي الرعاية الصحية الموجهة لهم وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم حتي تعافيهم

وتعافي جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والإطمئنان علي إستقرار الحالة الصحية لهم

كما وجه الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أحمد النحاس مدير المستشفى لحسن إدارة الأزمة والتعامل السريع مع الحادث.

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