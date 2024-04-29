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سياسة

وكيلة الشيوخ تطالب بإزالة عقبات تطبيق النسب الدستورية في موازنة التعليم العالي

فيبي فوزي وكيل مجلس
فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ،فيتو

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة.

مناقشة جودة التعليم العالي في مجلس الشيوخ 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة في جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

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التعليم المحرك الرئيسي لجهود التنمية

وأشارت إلى أن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة. وبالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز.

وأكدت النائبة أن الجمهورية الجديدة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل.

دور التعليم الجامعي في إكساب المهارات للخريجين 

وأوضحت أن التعليم الجامعي، له دور محوري في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلًا عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص، رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر.

وطالبت ألا تكون هناك فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من أنواع الجامعات الموجودة بمصر.

وأشارت إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في العام 2014 في مادته رقم 21 والتي تشير في مضمونها إلى توفير الدولة للتعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيدة بحرص الدولة على تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.

وطالبت بضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعترض تعظيم الاستفادة من تطبيقه، وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية بوضعه موضع التطبيق.

وفيما يتعلق بعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أكدت أنه مُقدرٌ منا جميعًا، خاصة ما يتعلق بما تقدمه من أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم لمؤسسات التعليم بهدف تحسين جودة مخرجاتها عن طريق أساليب واقعية وموضوعية 

وشددت على ضرورة مواجهة تحول جانب من عملية ضمان الجودة والاعتماد الى استيفاء لبعض المنظومات الشكلية التي تستنزف الوقت والجهد والتي ربما لا يتضح بشكل فعال أثرها على العملية التعليمية بالمؤسسات المعنية.

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