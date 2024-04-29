إسكان النواب توافق على موازنتي المياه وتنمية الصعيد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي



وعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024/2025.

وأوضح أنها تصل إلى 46.6 مليار، و35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة سوف تذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة ومشروعات الصرف الصحي

وأكد ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مبادرة حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركز جاري تنفيذهم من المنتظر انتهاءهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا سوف تدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، مشروع الموازنة، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه.

وأكد أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.

