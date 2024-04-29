رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارى تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل " المرحلة الخامسة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المدينة، والجاري تنفيذها كحل دائم لصرف المدينة بطاقة تصميمية للمحطة ٢٥٢٠٠٠ متر مكعب/اليوم.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة ١٢٦٠٠٠ متر مكعب/يوم بإجمالي ١٢ طلمبة.

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وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم استكمال أعمال الزراعة تباعًا فى الأماكن الجاهزة لذلك، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة، حيث تبلغ القدرة التصميمية للمحطة ٩٥ ألف متر/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه بقدرة ٣٨ ألف متر مكعب/يوم من خلال ٣ طلمبات بتصرف ٢٢٠ ل/ث للطلمبة الواحدة.

وأوضح مندور أنه تم تنفيذ عدد ٢ خزان مياه أرضي بسعة ٨٠٠٠ متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور، ومبني للورش والصيانة، ومبنى مخازن، مشيرًا إلى أن محطة الرفع ستغذى منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 5534 مترًا بسعر 43.7 ألف جنيه السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 939 مترًا بسعر 41390 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض نادي رياضي بمساحة 110880 مترًا بسعر 4525 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 5206 أمتار بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار.

كما تطرح أرض نادي اجتماعي بمساحة 7195 مترًا بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 24570 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 51431 مترًا بسعر 24615 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 925728 مترًا بسعر 7680 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 33600 متر بسعر 30655 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 4296 مترًا بسعر 94575 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض حصة عينية عمراني مختلط بمساحة 3444 مترًا بسعر 8400 جنيه، وأرض عمراني متكامل بمساحة 243600 متر بسعر 9305 جنيهات.

مؤتمر المناخ بدبي

شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، الذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتأتي مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).