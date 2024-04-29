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محافظ قنا يتابع أعمال قوافل تنمية الأسرة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال "قوافل تنمية الأسرة القنائية"، بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير مدير ادارة تنظيم الأسرة بـقنا.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن "قوافل تنمية الأسرة القنائية" تهدف إلى تقديم خدمات طب أسرة ذات جودة بقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أول قافلة بقرية حجازة  التابعة لمركز قوص.

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مرحلة الحشد للقوافل

وأضاف "عبدالباقي" بأن القوافل تتم على مرحلتين: مرحلة الحشد بمشاركة الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ثم مرحلة التنفيذ، لافتا أن القوافل تشمل تقديم خدمات تنظيم الاسرة وكشف النسا والسونار والصحة الانجابية وتقديم ندوات للصحة الإنجابية بالاضافة لخدمات العيادة المتنقلة، فضلا عن تفعيل نادى المرأة الذى نجح فى جذب السيدات للأشغال اليدوية ولاقت اقبالا  من سيدات القرى،  كما تم تنفيذ ندوات توعوية بالنادى لرفع وعى السيدات، كما تم تقديم خدمات الطبيب الزائر بالقرى الاكثر احتياجا.

إدارة تنظيم الأسرة بقنا

وأكدت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بقنا، أن القافلة نجحت فى تحقيق أعلى إنجاز فى مجال تنظيم الاسرة بقرية حجازة قبلى حتى الآن من خلال إقبال المترددات على القوافل بهدف الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لهن بواسطه الفرق الطبية المدربة.

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