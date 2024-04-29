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أخبار مصر

مدبولي: مصر ساهمت بنحو 85% من المساعدات الإنسانية لغزة

مصطفي مدبولي، فيتو
مصطفي مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة وقفت مصر إلى جانب الفلسطينيين، مضيفًا أن أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة كانت من مصر سواء حكومة أو مجتمع مدني، خصوصًا أننا نتشارك حدودا مع قطاع غزة وبالتحديد عبر معبر رفح وأيضًا معبر كبر أبو سالم.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، المذاع على إكسترا نيوز، أنَّ رفح معبر غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات، بل هو معبر لمرور الأشخاص، ولكن منذ اليوم الأول معبر رفح مفتوح 24 ساعة، بالإضافة لذلك تمكّنت مصر من استقبال المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

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وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هناك 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة، وفجأة تدهورت وتدمرت حياتهم.

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء غزة إدخال المساعدات إلى غزة

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