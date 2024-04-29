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رياضة

أخبار برشلونة، حقيقة وجود خلافات بين تشافي وديكو

تشافي , فيتو
تشافي , فيتو

حسمت تقارير صحفية الجدل حول وجود خلافات بين  تشافي مدرب برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للبارسا.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: "بدأت التكهنات حول صعوبة التفاهم والتعايش بين تشافي وديكو، منذ قدوم البرتغالي للبلوجرانا".

وتابعت: "تشافي وديكو لم يكونا أصدقاء خلال فترة لعبهما معا، بل كانا مجرد زملاء، ولذلك كان من المتوقع صدام الثنائي على مستوى التخطيط التكتيكي وإبرام الصفقات".


وأردفت: "في الواقع لم يحدث أي صدام بين تشافي وديكو، ويؤكد أشخاص مقربون من المدرب، أن التواصل مع المدير الرياضي يتم بشكل سلس".

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وأوضحت: "هذا لا يعني أن ديكو لا يمتلك وجهات نظر مختلفة عن تشافي، لكنه يعرف بالضبط ما هي الخطوط الحمراء عند التعامل مع المدير الفني".

وانتشرت أيضًا العديد من الأنباء، بأن رئيس النادي، خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي، حاولا إقناع تشافي بتغيير رأيه والاستمرار لموسم آخر عقب قرار الرحيل، لكن ديكو لم يكن موافقا على ذلك.

وذكرت الصحيفة: "الحقيقة أن ديكو كان يبحث عن مدير فني جديد، لأن تشافي قال إنه سيغادر، وكان هذا واجبه لأنه يلعب دور المدير الرياضي".

وشددت: "ديكو كان يرى أيضًا أنه إذا غير تشافي رأيه في النهاية، فلا يمكن رفض طلبه للبقاء مع البارسا".

وكشفت الصحيفة: "قبل الاجتماع الحاسم لمستقبل تشافي، التقى المدرب مع ديكو بالفعل في المدينة الرياضية، واتفقا على الاستمرار".

وأتمت: "في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، عارض بعض أعضاء مجلس الإدارة، استمرار تشافي، لكن ديكو وضع رهانه على تشافي".

 

ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا اليوم الاثنين، على ملعب "مونتجويك" ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة  مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا


وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، ولديه في رصيده 70 نقطة خلف جيرونا الوصيف بفارق نقطة.



بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتصدره ريال مدريد بـ 84 نقطة.
كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفالنسيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

 

وسيسعى برشلونة للانتصار على الخفافيش من أجل استعادة المركز الثاني الذي يحتله جيرونا ب71 نقطة.

 

وكشفت تقارير صحفية عن استعداد مسؤولي نادي برشلونة للإطاحة بثلاثة لاعبين من الفريق من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

 

ووفقًا لصحفية "ماركا " الإسبانية فإن فريق برشلونة مستعد للتخلي عن خدمات واحد من ثلاثي الفريق أراوخو أو دي يونج أو رافينيا للتعاقد مع سيلفا بناء علي طلب من تشافي المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة  إن برشلونة يريد التخلص عن واحد من هذا الثلاثي لتوفير الأموال اللازمة التي ستساعد النادي علي إتمام صفقة الدولي البرتغالي.


موقف بايرن ميونخ من بيع كيميتش إلى برشلونة

 

وكانت تقارير صحفية  كشفت عن موقف فريق بايرن ميونخ من بيع جوشوا كيميتش إلي فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة " سبورت " الأسبانية فإن مسؤولو بايرن ميونخ يجرون خلال الفترة الحالية محاولات لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في نهاية موسم 2025 ولكن أكدت الصحيفة أن المفاوضات لم ترتقي إلي المراحل النهائية.

وذكرت الصحيفة إن موقف الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا سيحدد بشكل كبير موقف اللاعب من التفاوض الجدي معه لتجديد عقده أم عرضه في سوق الإنتقالات في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أنه في حالة قرار بايرن ميونخ بالتخلي عن اللاعب فإن الأولوية ستكون لدراسة عرض برشلونة الدي يرغب في الحصول علي خدمات الدولي الألماني.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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