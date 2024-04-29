كشف حساب أنشيلوتي أمام بايرن ميونخ قبل مباراة دوري الأبطال

دوري ابطال اوروبا، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن فأل خير لريال مدريد، قبل مواجهة بايرن ميونخ، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن، مساء غد الثلاثاء، بملعبه أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لم يعرف أبدًا طعم الهزيمة في مبارياته الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي حقق 4 انتصارات وتعادلين مع ميلان، وانتصارين مع ريال مدريد.

ففي موسم 2002–2003 واجه أنشيلوتي الفريق البافاري في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفاز ميلان في المباراتين 1-2 في ألمانيا و2-1 في إيطاليا.

أما في موسم 2005-2006، التقى الفريقان في دور الـ16 وتأهل الروسونيري للدور ربع النهائي، بعد التعادل (1-1) في ميونخ، والفوز (4-1) في ميلانو.

كما أطاح "كارليتو" ببايرن من ربع نهائي نسخة 2006-2007، بعدما تعادلا 2-2 في سان سيرو، قبل أن يفوز ميلان بهدفين دون رد في ميونخ.

وخلال توليه قيادة ريال مدريد، فاز أنشيلوتي على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي البطولة لموسم 2013-2014 على ملعب البرنابيو بنتيجة 1-0، قبل أن يفوز في ميونخ بنتيجة 4-0.

تاريخ مواجهات أنشيلوتي كلاعب أمام بايرن ميونخ

كلاعب، خسر أنشيلوتي أمام بايرن بقيادة الألماني أودو لاتيك، منذ ما يقرب من 40 عامًا، عندما كان لاعبًا لروما، وتحديدًا في مباراة ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1984–1985 بقيادة السويدي سفين جوران إريكسون، حيث انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بنتيجة (2-0)، كما خسر في الإياب بنتيجة (2-1).

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ، المقررة غدا الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

واستدعى أنشيلوتي، جميع اللاعبين إلى قائمة المباراة، حتى الثنائي المصاب تيبو كورتوا ودافيد ألابا، إضافة إلى داني كارفاخال الذي لن يشارك بسبب الإيقاف.

قائمة ريال مدريد

وفيما يلي قائمة الميرنجي:



حراسة المرمى: لونين، كيبا، كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.



الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينسيسوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

يذكر أن ريال مدريد صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب على مانشستر سيتي في الدور السابق.