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حوادث

حبس سائق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في العمرانية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بإجراء تحريات المباحث التكميلية حول الحادث، كما أمرت باستدعاء ضحايا المتهم لسماع أقوالهم.

تلقى مركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من “سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام” لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

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