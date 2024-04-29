مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في إفريقيا، تعرف على التفاصيل

كأس السوبر الإفريقي، بات من المحتمل أن تشهد نسخة السوبر الأفريقي القادمة، مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تستعيد نسخة كأس السوبر الإفريقي القادمة حدثا غائبا منذ نسخة 1994، حال تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، والزمالك بلقب الكونفيدرالية، ليتكرر سيناريو النسخة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وفاز بها الأبيض بهدف أيمن منصور.

وتشهد بطولة كأس السوبر الإفريقي سيطرة الفرق العربية، للنسخة السابعة على التوالي، وأصبح السوبر الأفريقي، عربيا لسابع نسخة تواليا، بعد صعود الأهلي والترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب تأهل الزمالك ونهضة بركان المغربي لنهائي الكونفيدرالية.

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نهائيات السوبر الإفريقي آخر 6 مواسم

وشهدت المواسم الست الأخيرة، نهائيات عربية للسوبر الأفريقي، بدأت بلقاء الرجاء المغربي والترجي التونسي عام 2019 في قطر، وفاز به الرجاء بنتيجة 2-1.

ولعب الزمالك ضد الترجي التونسي عام 2020 في قطر أيضا، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1.

وفاز الأهلي بنسخة 2021 على حساب نهضة بركان في قطر بنتيجة 2-0، كما حصد النسخة التالية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح في قطر أيضا.

وتوج نهضة بركان المغربي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة 2-0 في نسخة الموسم قبل الماضي بالسوبر الأفريقي.

وفاز اتحاد العاصمة الجزائري بنسخة الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0 في السعودية.

وتأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

ورفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بمفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.

وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

الاعتراض على قميص نهضة بركان

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدي مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن لاعبو الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.