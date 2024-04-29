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رياضة

اليوم فاركو يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سيراميكا بالدوري المصري

فريق فاركو، فيتو
فريق فاركو، فيتو

الدوري المصري، يواجه فريق فاركو نظيره سيراميكا اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر،  ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.


ويحتل  فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة،  بينما يبقى فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وتعد مباراة سيراميكا امام فاركو هي الرابعة للمدير الفني  أيمن الرمادي الذي تعادل في  3 مواجهات الاخيرة فى بطولة الدورى أمام كل من زد والمصرى والاتحاد السكندرى بنتيجة هدف لمثله 

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حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.
 

مباراة سيراميكا ضد فاركو 

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد. 

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأثنين في الجولة الـ20 من المسابقة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز  35 نقطة 
2- زد اف سي  33 نقطة 
3- المصري البورسعيدي  31 نقطة 
4- إنبي  29 نقطة 
5- الاتحاد السكندري  29 نقطة 
6- الجونة  28 نقطة 
7- طلائع الجيش  27 نقطة 
8- مودرن فيوتشر  25 نقطة 
9- سموحة  25 نقطة 
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
11- الأهلي  21 نقطة 
12- الزمالك  21 نقطة 
13- الإسماعيلي  19 نقطة 
14- بلدية المحلة  19 نقطة 
15- البنك الأهلي  18 نقطة 
16- فاركو  12 نقطة 
17- المقاولون العرب  12 نقطة 
18- الداخلية  11 نقطة

 

 

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

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