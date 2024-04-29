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ثقافة وفنون

قبل انطلاق عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل فرسان قريح

فرسان قريح، فيتو
فرسان قريح، فيتو

يبدأ قريبا عرض حلقات المسلسل السعودي فرسان قريح قريبا وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة شاهد الرقمية.

أبطال مسلسل فرسان قريح 

ومسلسل فرسان قريح هو مسلسل قصير مكون من 10 حلقات يعرض على شاهد، والعمل من بطولة عدد من الممثلين الشباب السعوديين على رأسهم عبد العزيز الشهري ويوسف الدخيل، وهو من إخراج عبدالله بامجبور.

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قصة مسلسل فرسان قريح  

تدور أحداث مسلسل فرسان قريح حول رجل يقرر التخلي عن شركته التي ورثها من عائلته مقابل امتلاك نادي رياضي لكرة القدم، ويبدأ تحدي جديد مع مجموعة لاعبين غير مؤهلين في التجربة الإحترافية، حيث يعاني فريق فرسان قريح من فشله الذي طال، ولا توجد بطولة في الأفق، أما المطلوب من أبي عثمان، فهو إعادة مجد النادي.

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موعد عرض مسلسل فرسان قريح

 وأعلنت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل فرسان قريح حيث سيبدأ عرض العمل يوم ١٠ مايو المقبل.

مسلسلات سعودية على منصة شاهد

وعرضت منصة شاهد مؤخرا مسلسل ثانوية النسيم، وهو مسلسل سعودي شارك به نخبة من النجوم.

ومسلسل ثانوية النسيم هو مسلسل سعودي ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة، وتدور قصته حول تعيين مدرس في مدرسة "ثانوية النسيم" فيطبق أفضل السبل والطرق التعليمية المتقدمة، لكنه يواجه العديد من المعوقات التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة في عدة جوانب، المسلسل من بطولة تركي اليوسف، فهد البتيري، خالد صقر، هند محمد، محمد القحطاني.

منصة شاهد تروج لمسلسل فرسان قريح

نشرت منصة شاهد بوسترات أبطال مسلسل فرسان قريح، وكتب الحساب الرسمي للمسلسل عبر موقع تبادل الصور إنستجرام “كل واحد منهم يقول الزود عندي موعودين بشخصيات فريدة مالها مثيل”.

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