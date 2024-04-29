بسبب السرعة المتهورة، تفاصيل مصرع وإصابة 22 شخصا في حادثي سير بالمنيا
شهدت محافظة المنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثي مرور أسفر كل منهما عن مصرع وإصابة 22 شخصا.
ترصد فيتو تفاصيل الحادثين في السطور التالية:-
إصابة 17 شخصا في حادث مروري بالمنيا
حيث أصيب 17 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا
الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بحادث تصادم سيارتين، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مركز مطاي شمال المنيا.
إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا
انتقلت سيارات، وشرطة تأمين الطرق، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى ميكروباص، نتيجة التخطي الخاطئ، وتسبب الحادث، في إصابة 17 شخصا.
تم نقل المصابين جميعا، إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج.
مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
حوادث المنيا، لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.
مصرع 5 أشخاص بصحراوي المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.
5 جثث حصيلة انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث.
مستشفى ملوي التخصصي
تم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.
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