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ثقافة وفنون

مسلسل لعبة حب الحلقة 14، مالك يحرج سما بعد شكه في علاقتها برامي

لعبة حب، فيتو
لعبة حب، فيتو

مسلسل لعبة حب، أحرج مالك مساعدته سما حينما حاولت الاحتفال بعيد ميلاده عن طريق إحضار كعكة صغيرة بها شمعة وتساءل عن ما تحاول فعله معه.

ويشعر مالك خلال مسلسل لعبة حب الحلقة 14 بالغيرة بعد شكه في وجود علاقة تجمع سما برامي، واستند في شكوكه على وجود حميمية في علاقة رامي وسما ووجود سلوكيات منهما تدل على وجود مساحة ود.

وتقرر فريدة مواجهة سلطان بخيانته كما تخبر فريدة صديقها داني بتفاصيل علاقة سلطان بستيفاني فيقرر طرد الأخيرة من الشركة، كما تهدد فريدة العارضة ستيفاني إن حاولت الاقتراب مجددا من زوجها.

 

مسلسل لعبة حب الحلقة 13

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 13 توتر سما بسبب عدم معرفتها ما إذا أخبرت مالك بخطة فريدة أم لا ولكنه يخبرها أنها لم تخبره شيء فشعرت بالراحة وطلب منها الذهاب إلى منزلها لتحصل على قسط من الراحة وهناك تقابل بين التي تخبرها بوضعها مع زيد وعبدو، كما أنها تقابل الأخير الذي يخبرها بما حدث مع لين.  

وخلال الحلقة يخرج رامي وسيرين ومالك سويا وتعلن سيرين عن خطتها لعيد ميلاد مالك وبعد رحيلها يكشف رامي عن تغير تام في وجهة نظره تجاه سيرين، بينما يلاحظ مالك وجود أسورة في يد رامي تشبه تلك التي كانت في يد سما في أحد الأيام، فيبدأ في التساؤل بينه وبين نفسه ويشعر بالحيرة.

وخلال الحلقة تقرر سيرين الذهاب إلى منزل فريدة وهناك تكشف لها عن صور زوجها سلطان مع موديل تدعى ستيفاني وتهددها بالفضيحة، وترغب فريدة في الهجوم عليها ولكن سيتي تمنعها. 

مسلسل لعبة حب الحلقة 12 

ودارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 12 حول استمرار سما في معاملة مالك بصورة غير جيدة.

وتحاول فريدة إقناع سما بمحاولة التقدم في مهمتها خاصة أن والد سلطان هدده بأنه سيعرض القصر للبيع إن لم يتقدم في مهمته، ويساعد القدر سما ويعترف لها مالك بأنه ليس على علاقة بسيرين، وشربت هي قليل من الخمر أسكرها وجعلها تقرر الاعتراف لمالك وتختتم الحلقة أحداثها بمالك وهو ينتظر اعتراف سما.

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل لعبة حب توفر فرصة لبقاء رامي مع سيرين بمفردهما وهي فرصة كان يتمناها منذ زمن.

وترفض سيرين السفر إلى سويسرا وتكذب على رامي وتخبره أن والدتها هي التي ترفض سفرها إليها حتى لا تراها بصورة سلبية تظل في ذاكرتها للأبد وتتجه إلى منزل رامي لاستمرار رش منزلها من الحشرات.

ويكتشف رامي خلال الوقت الذي قضاه مع سيرين أنها ليست بالصورة التي تخيلها وأنها قاسية وبلا مشاعر كما أنها متذمرة دوما على عكس سما التي قضى معها ليلة أحبها وظلت في ذاكرته.

بداية من دخولها المنزل ونفورها من كلاب وامي وتعاملها معهم بعجرفة مرورا برفضها أن يقدم لها أكلة من يديه وعدم إعجابها بمنزله وكنبته، وانتهاء برفضها إعداد فشار له وسخريتها من الأفلام التي يشاهدها، وهو ما جعله يشعر بتغير كبير وواضح في وجهة نظره حول سيرين.

عدد حلقات مسلسل لعبة حب 

ويتساءل محبو المسلسل عن عدد حلقاته، ومسلسل لعبة حب ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من أكثر من ٣٠ حلقة ولكن منصة شاهد لم تكشف بعد عن العدد المحدد لحلقات مسلسل لعبة حب واكتفت في التعليقات بالتأكيد على أن المسلسل مكون من أكثر من ٣٠ حلقة.  

أبطال مسلسل لعبة حب 

ومسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، والمسلسل العربي من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، والمسلسل من إخراج فيدات أويار.

والمسلسل التركي حب للإيجار كان قد عرض في ٢٠١٥ وكان مكونًا من ٦٩ حلقة، وكان من بطولة إلتشين سانجو وباريش أردوتش.  

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