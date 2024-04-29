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محافظات

إصابة 17 شخصا في حادث مروري بالمنيا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

أصيب 17 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بحادث تصادم سيارتين، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مركز مطاي شمال المنيا.

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالمنيا

انتقلت سيارات، وشرطة تأمين الطرق، إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى ميكروباص، نتيجة التخطي الخاطئ، وتسبب الحادث، في إصابة 17 شخصا.

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تم نقل المصابين جميعا، إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج.
 

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