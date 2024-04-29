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حوادث

اليوم، الحكم على مرتضى منصور في قضية سب السيدة لمياء خيري

مرتضي منصور، فيتو
مرتضي منصور، فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها بقضية السب والقذف المقامة من موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

 

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الحكم في طعن مرتضى منصور على حبسه في قضية سب الخطيب

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.

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