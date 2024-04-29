رضا عبد العال: هدف مازيمبي كان سيحتسب لو للأهلي

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الترجي التونسي".

وتابع: "من وجهة نظري أن هدف فريق مازيمبي الكونغولي في مرمى الأهلي كان سيحتسب من جانب حكم المباراة لو كان للقلعة الحمراء".

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وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

الأهلي يعادل رقم الترجي

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

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كولر يحطم رقم جوزيه

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.