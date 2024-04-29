الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق إنجازات كبيرة والمساواة بأكبر الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني أدار لقاء مازيمبي بشكل جيد، ودفع بتشكيل جيد.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أفضل قرارات كولر عدم البدء بأنتوني موديست، ووسام أبوعلي استطاع تسجيل هدف رائع يشبه الأهداف العالمية لـ رونالدو وفان باستن، والمهاجم الفلسطيني يبذل مجهودًا كبيرًا ويضغط بقوة على الدفاع، كما يجب الإشادة بـ بيرسي تاو وعبدالقادر، وأكرم توفيق قدم واحدة من أفضل مبارياته وهو نجم لقاء مازيمبي وأنا سعيد بمستواه للغاية، خصوصا في ظل القلق الذي انتاب الجميع بعد عودته من الإصابة لكنه أثبت بأنه لاعب كبير، وهو إضافة كبيرة لمركز الارتكاز في الأهلي وسجل هدفا رائعا تتويجًا لمجهوداته في المباراتين".

Advertisements

وأضاف: "الرباعي الدفاعي قدموا مباراة جيدة ومستواهم رائع، وربيعة وعبدالمنعم قدموا أبرز مستوى لهم خلال اللقاء، وعلي معلول يثبت أنه من أفضل اللاعبين ومفتاح لعب هام للفريق، وهو صانع لعب استثنائي رغم أنه ظهير أيسر".

وزاد: "أكرم توفيق نجح في هذه المباراة وأنقذ هدفا محققا، وتجهيزه يُحسب لـ مارسيل كولر بكل تأكيد، وكنت سعيد أيضا بالدفع بـ إمام عاشور وتجهيزه بشكل جيد، وساهم في انتصار الفريق بعدما ساهم في صناعة هدف وسام بتمريرة لـ معلول رائعة ولم تكن متوقعة لأي مشاهد للمباراة، وكذلك صناعة الهدف الثالث لـ أكرم توفيق".

وأشاد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، بمستوى التونسي علي معلول الذي ساهم في انتصار المارد الأحمر الذي صنع جبهة قوية مع أحمد عبدالقادر أمام مازيمبي، مؤكدا: "معلول صانع لعب وظهير أيسر، وهو دائمًا يصنع الفارق مع الفريق، وأرقامه القياسية تدل على ذلك.

وأشار إلى أن الأهلي أصبح لديه حارسًا عملاقًا وصغير السن وهو مصطفى شوبير، الذي شارك في مباريات قوية بدوري أبطال إفريقيا، وقدم مستوى رائعًا مع باقي زملائه في الفريق.

وأكد بأن جماهير الأهلي قدم ملحمة كبيرة وشجع الفريق بحرارة، وهو دائمًا في الموعد عندما يحتاجه الفريق، موضحًا بأن الأهلي عليه الاستعداد بقوة للمباراة النهائية أمام الترجي التونسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال أفريقيا ريال مدريد الاسباني مارسيل كولر المدير نجم الكرة المصرية السابق مارسيل كولر المدير الفني

مواد متعلقة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام

كريستيانو رونالدو الأكثر إهدارا للفرص في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي

رضا عبد العال: هدف مازيمبي كان سيحتسب لو للأهلي

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

رمضان السيد: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-04-2024 في مصر

موعد إذاعة حفل روائع محمد فوزي “100 سنة غنا” بالشاشات العربية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads