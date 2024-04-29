رئيس جهاز العبور الجديدة يشدد على سرعة إنهاء ملفات تقنين الأراضى

تفقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز العبور الجديدة مركز خدمة عملاء التقنين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين الذين تم توفيق أوضاع طلباتهم لسداد الدفعة المقدمة ولمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تابع فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسؤولة عن فرز طلبات منطقة الأمل، وذلك فى إطار العمل على سرعه الانتهاء من توفيق اوضاع حائزى الأراضي بالمناطق المضافه للمدينه العبور الجديده واستكمالا لخطه تقنين الأوضاع.



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وشدد على سرعة الانتهاء من الخطوط المتبقية في منطقه الأمل واستكمال الدراسات القانونية والعقاريه لتقنين الملف، وتابع سير العمل بالامانات الفنيه المسؤوله عن فرز ومراجعه طلبات كيان القادسيه والامل ووجه رئيس الجهاز الى سرعه الانتهاء من فرز واعداد المحاضر القانونيه والعقاريه للطلبات بملف القادسيه والآمل ليتم الاعلان عن اسماء الساده العملاء ونشر اسمائهم على الصفحه الرسميه للجهاز لاستكمال الاجراءات.

وشدد رئيس الجهاز على تحري الدقة ومراجعه جميع البيانات حرصا على حقوق الساده المواطنين وحرصا على ملكيتهم الخاصه وقام بمراجعه عددا من الملفات العشوائية للتاكد من ذلك.

كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمه المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمه الاساسيه من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعه استعلامات العقاريه حرصا على تقديم خدمه جيده للساده المواطنين والساده العملاء بالمدينه.

وأكد على سرعه انهاء ملف التقنين والعمل بجميع أيام العطلات الرسميه.

وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز الحالة العامة للطرق، والمرافق، والزراعة، والأمن، والكهرباء، والمخالفات والنظافة والتجميل بالمجاورات ٧ - ٨ - ٩، ضمن خطة جهاز المدينة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات.

كما تفقد المهندس مصطفى سعيد، المجاورات ٣٤ - ٣٥ - ٣٦، للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة والتجميل والإشغالات والمخالفات، يرافقه مها عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، والمهندس أحمد أمام، معاونا رئيس الجهاز.

وتابع المهندس مصطفى سعيد، الأعمال حول العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة.

وأثناء الجولة التفقدية تم رصد مخالفة بناء بلكونة وتم إزالتها على الفور، كما شدد رئيس الجهاز على الشركات القائمة بأعمال المرافق سرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة، كما تم المرور على المجاورة 28 لمتابعة رفع الكفاءة للطرق والمرافق، بجانب المرور على الطريق الدائرى للمدينة.

وطالب رئيس الجهاز، بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة، والمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، سرعة تلافى بعض الملاحظات التى وجدت أثناء المرور، لافتا إلى أنه سيتم المرور تباعًا على باقى المجاورات بجميع المراحل طبقًا للخطة المدرجة من جهاز المدينة للنهوض بكافة القطاعات.