الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم على ساسولو بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، تقدم فريق فيورنتينا علي نظيره ساسولو بهدف دون رد بالشوط الأول خلال مواجهة الفريقين بالجولة 34 بالدوري الإيطالي.

أحرز هدف فيورنتينا ريكاردو سوتيل في الدقيقة 17.

مباراة روما ونابولي

عاد روما بنقطة من عقر دار نابولي بتعادله الإيجابي "القاتل" بهدفين لمثلهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ34 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ".



جاءت جميع أهداف المباراة التي احتضنها ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، في الشوط الثاني، حيث باغت الفريق العاصمي أصحاب الأرض، وافتتح باب التسجيل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء سجلها النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

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جاء الرد سريعا من فريق الجنوب بهدف التعادل بعد 6 دقائق، بتوقيع الأوروجوائي ماتياس أوليفيرا.

أخذ نابولي المبادرة التهديفية هذه المرة، بهدف ثان في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضا سجلها النيجيري فيكتور أوسيمين.

ورفض لاعبو روما الاستسلام للخسارة، ونجحوا في تسجيل هدف التعادل بعد 5 دقائق برأسية المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام.

ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الثامن مؤقتا، بينما رفع "الجيالوروسي" رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

وفي لقاء آخر لحساب نفس الجولة، واصل أتالانتا نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه إمبولي بثنائية نظيفة على ملعب (جيويس ستاديوم)، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس.

أما إمبولي فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ17، ويبقى مهددا بدخول منطقة الخطر في الجولات المقبلة، حيث لا يفصله عنها سوى نقطتين فقط.