تكريم الأمهات المثاليات بنقابة المهندسين بالإسكندرية

كرمت اليوم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي الأمهات المثاليات من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس الاستشاري كريم عزت في حفل تم إقامته بمقر النقابة بالشاطبي.

فالبداية؛ رحب الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة بجميع الحضور وقال أن مجلس النقابة يتشرف دائمًا بوجودكم في رحابها سواء بالنقابة والنادي ووجودكم شرف لنا ويجعلنا سعداء ونقدم لكم اشياء بالقدر البسيط من ضمنها تكريم الأمهات المثاليات الفضليات الذين هم أساس المجتمع، وأشاد بمجهود اللجنة الاجتماعية والثقافية، وقال أن الأمهات هن سبب وجودنا وننحني أمامهم جميعا تعظيمًا وتشريفا لفضلهن ووصلنا لما نحن عليه الآن وأن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم للوطن والمجتمع، كما قدم الشكر لأمين النقابة لدعمه الدائم لفعاليات النقابة

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وقال الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أنه لا يوجد كلمات توفي حق الأم وإن الله كرمهن جميعًا وجعل الجنة تحت اقدامهن وأضاف أن الأم تبذل مجهود عظيم في تربية أبنائها لتخرج منهم نبتة صالحة علي قدر من المسئولية وقدم الشكر لوالدته من خلال نقابة المهندسين على جعلها أم قادرة قوية قدمت جهود عظيمة في نشأته هو واخواته

وأضاف المهندس الاستشاري كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية إن وجودكم الأمهات المثاليات بالنقابة حدث يستدعي الفرح وأن تكريمهم شرف كبير للنقابة وأن هذه الفعالية من أهم الفعاليات التي تقيمها اللجنة وأضاف أن الأم هي عمود والأسرة والمجتمع

وفي النهاية؛ تم تكريم الأمهات المثالية داخل نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة، المهندس وليد ماضي أمين الصندوق، المهندس محمد قبيصي أمين النقابة المساعد،، وأعضاء مجلس النقابة المهندس مينا ميلاد والمهندس محمد سعيد.