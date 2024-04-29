صورة نادرة للإعلامية منى الشاذلي بالجامعة والفنانة فاطمة محمد علي تكشف قصتها

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي عن صورة نادرة لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي أيام دراستهما في الجامعة وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

صورة نادرة لمنى الشاذلي في الجامعة

وعلقت “فاطمة” على الصورة قائلة: "ناس كتير كلمتنى عايزين يشوفوا الصورة بتاعتى أنا ومنى الشاذلى لما كنا مع بعض في الجامعة.

منى على اليمين وأنا بقي الشاطر فيكوا يطلعنى منها عشان أنا نفسي عرفتنى من بقية أصحابي.

وأكدت فاطمة محمد علي أن هذه الصورة تم التقاطها في عام 1992.

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ومن ناحية أخرى، كانت قالت الإعلامية منى الشاذلي في وقت سابق: "عندي أمل وثقة في الله ومهما كان عندي شخابيط جوايا بس أنا هشوف الحياة ملونة وبيضاء وفاتحة وليست سوداء، أنا إنسانة إيجابية مش سلبية".

شخصية منى الشاذلي

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش على قناته بيوتيوب: "الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون حمقاء أو بلهاء لو حلمت بحياة ما فيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي علشان اكون مرتاحة".



أسرة منى الشاذلي

وتابعت: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة المصرية والدي ووالدتي من جيل الستينيات العظيم، وأبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كارهة لأي شيء أو أي شخص"

ولفتت: "أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة".

ضحكة ودمعة منى الشاذلي

وأشارت منى الشاذلي: "أنا ضحكتي ودمعتي أسرع من مخي وعاطفية جدًّا ولكن هذا لا يلغي مخي على الإطلاق".

أمنية منى الشاذلي

وتابعت: "كنت أتمنى أن أصبح طبيبة أو مدرسة حتى أساعد الناس وعندما التحقت بالجامعة الأمريكية وجدت أن الإعلام الأقرب لي".

زواج منى الشاذلي

وعن زواجها، لفتت: "تعرفت على زوجي في إيطاليا، ورغم أننا متناقضان في كل الأمور خاصة أنه ليس شخصًا رومانسيًّا إلا أن زواجنا استمر 25 عامًا".

وتابعت: "من لم يعش قصة حب خسر الشغف الذي يكفي العالم، ولكن الحب شيئًا والحياة الزوجية أمر آخر حيث تحتاج إلى مجهود عاطفي وفكري".