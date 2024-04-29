الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صورة نادرة للإعلامية منى الشاذلي بالجامعة والفنانة فاطمة محمد علي تكشف قصتها

مني الشاذلي، فيتو
مني الشاذلي، فيتو

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي عن صورة نادرة لها برفقة الإعلامية منى الشاذلي أيام دراستهما في الجامعة وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

صورة نادرة لمنى الشاذلي في الجامعة 

وعلقت “فاطمة” على الصورة قائلة: "ناس كتير كلمتنى عايزين يشوفوا الصورة بتاعتى أنا ومنى الشاذلى لما كنا مع بعض في الجامعة.

منى على اليمين وأنا بقي الشاطر فيكوا يطلعنى منها عشان أنا نفسي عرفتنى من بقية أصحابي.

وأكدت فاطمة محمد علي أن هذه الصورة تم التقاطها في عام 1992.

Advertisements

 ومن ناحية أخرى، كانت قالت الإعلامية منى الشاذلي في وقت سابق: "عندي أمل وثقة في الله ومهما كان عندي شخابيط جوايا بس أنا هشوف الحياة ملونة وبيضاء وفاتحة وليست سوداء، أنا إنسانة إيجابية مش سلبية".

شخصية منى الشاذلي

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش على قناته بيوتيوب: "الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون حمقاء أو بلهاء لو حلمت بحياة ما فيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي علشان اكون مرتاحة".
 

 

 

أسرة منى الشاذلي

وتابعت: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة المصرية والدي ووالدتي من جيل الستينيات العظيم، وأبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كارهة لأي شيء أو أي شخص"
ولفتت: "أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة".

ضحكة ودمعة منى الشاذلي

وأشارت منى الشاذلي: "أنا ضحكتي ودمعتي أسرع من مخي وعاطفية جدًّا ولكن هذا لا يلغي مخي على الإطلاق".

 

أمنية منى الشاذلي

وتابعت: "كنت أتمنى أن أصبح طبيبة أو مدرسة حتى أساعد الناس وعندما التحقت بالجامعة الأمريكية وجدت أن الإعلام الأقرب لي".

 

زواج منى الشاذلي

وعن زواجها، لفتت: "تعرفت على زوجي في إيطاليا، ورغم أننا متناقضان في كل الأمور خاصة أنه ليس شخصًا رومانسيًّا إلا أن زواجنا استمر 25 عامًا".

وتابعت: "من لم يعش قصة حب خسر الشغف الذي يكفي العالم، ولكن الحب شيئًا والحياة الزوجية أمر آخر حيث تحتاج إلى مجهود عاطفي وفكري".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منى الشاذلي المذيعة مني الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي اخبار الفن

مواد متعلقة

الليلة، أبطال مسلسل مسار إجباري في ضيافة معكم منى الشاذلي

نجوم وصناع لحظة غضب ضيوف منى الشاذلي في العيد (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads