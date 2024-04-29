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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمر قاضي المعارضات بالجيزة بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين في الجيزة

 

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، مالك شركة بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادي.

تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الجيزة 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها بمقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية -  تقرير طبي ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

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