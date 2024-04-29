النطق بالحكم على سيدة بتهمة قتل طفل بسبب خلافات مع والديه بالجيزة اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة النطق بالحكم على سيدة لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وذلك بعد إحالة أوراقها لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

أحالت النيابة العامة المتهمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمة بعد أن وجهت إليها تهمة قتل طفل عمدا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر.

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وكشف أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "صقر يوسف"، والذى لم يتجاوز شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس"، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أكد مجري التحريات أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى تأكدت من وفاته.