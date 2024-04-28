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أخبار مصر

وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول (فيديو)

وزير الاتصالات الدكتور
وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، فيتو

خدمة الإنترنت وشبكات المحمول، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نعمل على نشر خدمة الإنترنت الأرضي في كافة ربوع البلاد من خلال مبادرة حياة كريمة.

 

زيادة سرعة الإنترنت 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نعمل علي زيادة سرعة الإنترنت والانتشار بشكل أكبر وثبات الخدمة وتحسينها.

 

خطة مع شبكات المحمول

ولفت وزير الاتصالات عمرو طلعت إلى أن هناك خطة مع الشركات لزيادة شبكات المحمول وأبراج الإنترنت ونقيم أكثر من 3 آلاف برج سنويا بدلا من ألف لدعم خدمة الإنترنت المحمول وأيضا شبكة الاتصالات المحمولة.
 

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وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت

الحكومة توافق على طلبات إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول

 

مضاعفة قدرة الإنترنت الثابت

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن مصر نجحت في مضاعفة قدرة الإنترنت الثابت 11 ضعف خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر صرفت ما يقرب من 2 مليار دولار من أجل رفع كفاءة سرعة الإنترنت الثابت.


وأضاف وزير الاتصالات خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أصبحت الأولى في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا.

 

تقوية شبكات المحمول

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 102 المنعقدة بتاريخ 29/1/2024، بعدد 30 موضوعًا.

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