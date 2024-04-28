تعادل روما ونابولي 2ـ2 في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تعادل فريق نابولي أمام منافسه روما بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي تجمعهما في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي نابولي أوليفيرا وأوسيمين في الدقيقة 64، 84 وسجل أهداف روما ديبالا وأبراهام في الدقيقة 59، 88.

ترتيب روما ونابولي

وبهذة النتيجة يأتي روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59، بينما يقع نابولي في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.

تشكيل روما أمام نابولي

وجاء تشكيل روما كالتالي:

حراسة المرمي: سفيلار

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خط الدفاع: كريستنسن, مانشيني , نديكان, سبيناتزولا.

خط الوسط: بوف. كريستانتي, بيليجراني.

خط الهجوم: ديبالا , أزمون , شعراوي.

تشكيل نابولي أمام روما

وجاء تشكيل نابولي كالأتي:

حراسة المرمي: ميريت.

خط الدفاع: أليفيرا , جيسوس , رحمانيى , دي لورينزو.

خط الوسط: اجويسا , لوبتكا, كايوسي.

خط الهجوم: بوليتانو , أوسيمين , كفاراتسخيليا.

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان توهجه في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بفوز جديد على تورينو ضيفه (2-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34.

وسجل هاكان كالهانوجلو هدفي النيراتزوري، في الدقيقتين 56، و60 (ضربة جزاء)

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 89 نقطة، وكان قد توج باللقب في الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد تورينو عند 46 نقطة، في المركز العاشر.

وأعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، ظهر اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

الإنتر توج رسميا بلقب الاسكوديتو لهذا الموسم بعد فوزه في اللقاء الأخير ضد ميلان 2-1، ليحسم البطولة قبل نهايتها بخمس أسابيع.

تشكيل إنتر ميلان

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - أوجوستو - لاوتارو - تورام.

تشكيل تورينو

ميلنكوفيتش سافيتش - لوفاتو - بونجيورنو - رودريجيز - بيلانوفا - إليتش - ريتشي - تاميزي - لازارو - زاباتا - فلاسيتش.

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة تورينو، ظهر اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

الإنتر توج رسميا بلقب الاسكوديتو لهذا الموسم بعد فوزه في اللقاء الأخير ضد ميلان 2-1، ليحسم البطولة قبل نهايتها بخمس أسابيع.

ويستعد الفريق للتتويج باللقب عقب مباراة اليوم، حيث سيقام حفل كبير للفريق يستقل خلاله حافلة مكشوفة للسير في المدينة طوال اليوم.

وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دارميان - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - أوجوستو - لاوتارو - تورام.

في المقابل، جاء تشكيل تورينو كالآتي:

ميلنكوفيتش سافيتش - لوفاتو - بونجيورنو - رودريجيز - بيلانوفا - إليتش - ريتشي - تاميزي - لازارو - زاباتا - فلاسيتش.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ34 من الكالتشيو.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إنتر ميلان وتورينو- 01:30 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

بولونيا وأودينيزي - 04:00 عصرًا - AD SPORTS Premium 1.

أتالانتا وإمبولي - 07:00 مساءً - AD SPORTS Premium 2.

نابولي وروما - 07:00 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا x ساسولو - 09:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

ومن المقرر أن يحتفل فريق الإنتر على أرضه ووسط جماهيره بلقب الدوري الإيطالي الـ 20 بعد إنتهاء مباراة اليوم أمام تورينو.

ونجح سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، في الخروج بلقب الدوري الإيطالي مع النيراتزوري بعد خسارة لقبي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وودع فريق الإنتر منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد، والخروج من كأس إيطاليا امام بولونيا من الدور ثمن النهائي.

وتوج فريق إنتر ميلان، بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 رسميا، وللمرة رقم 20 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه ميلان، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 33 للمسابقة.

4 أرقام تاريخية في ليلة تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر ميلان هو أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يتوج حسابيا بلقب الكالتشيو، في الديربي (منذ 1929-1930).

وأضافت الشبكة أن إنتر هو الفريق الإيطالي الثاني الذي يفوز ب 20 لقبا للدوري، بعد يوفنتوس (36).

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر الوحيد الذي توج بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وقد كرر ذلك اليوم بعدما فعلها في موسم 2006-2007.

أما عن المدرب سيموني إنزاجي، فقد فاز بلقبه السادس مع النيراتزوري، ليصبح ثالث مدرب لفريق إنتر ميلان يفوز بأكبر عدد من الألقاب منذ تأسيس الدوري الإيطالي (1929-30)، بعد هيلينيو هيريرا وروبرتو مانشيني (7) لكل منهما.