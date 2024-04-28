قلمٌ يقاوم القيود.. الأسير الفلسطيني باسم خندقجي ينتزع جائزة البوكر العربية بعد 20 عاما في السجن

أصبح الكاتب الروائى الفلسطيني باسم خندقجي حديث الوسط الثقافى ومنصات التواصل عقب اقتناص روايته التي تحمل عنوان “قناع بلون السماء” بـ الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها الـ17 لعام 2024.

وجاء الفوز على الرغم من كون خندقجي أسيرا في السجون الإسرائيلية منذ 20 عاما حيث حكم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة وهو ينفذها الآن في السجون الإسرائيلية.

جوانب من حياة قناص البوكر باسم خندقجي

وباسم خندقجي، كاتب وأسير فلسطيني من مواليد 1983، درس في جامعة النجاح الوطنية في قسم الصحافة والإعلام.

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وتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في 2 نوفمبر 2004، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وله عدة روايات ودواوين شعر كتبها من داخل سجون الاحتلال، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.

وترجع بداية باسم الأدبية حين عاصر قسوة وإجرام الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى، وأثّرت هذه الأحداث على توجهاته السياسية والتحق بصفوف حزب الشعب الفلسطيني الشيوعي سابقًا وكان عمره آنذاك 15 عامًا. وكان من النشيطين هو ومجموعة من رفاقه في داخل المدرسة، إلى أن اعتُقِل باسم عندما كان في سنته الجامعية الأخيرة على يد قوات الاحتلال بعد عملية سوق الكرمل، والتي أدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح أكثر من 50 إسرائيليًا، رغم أن باسم لم يقم بأي نشاط عسكري خلال العملية، حُكِم عليه في 7 يونيو 2005 بثلاثة مؤبدات وفي شهادة الصليب الأحمر الدولي أنه محكوم مدى الحياة.

بالإضافة إلى اتهامه بالمشاركة في «عملية سوق الكرمل» طالبته السلطات الإسرائيلية بتعويض عائلات قتلى العملية بمبلغ 11.6 مليون دولار.



وبدأ باسم رحلة الكتابة داخل السجن من خلال كتابته (مسودات عاشق وطن) وهي عبارة عن 10 مقالات تحكي عن الهم الفلسطيني (وهكذا تحتضر الإنسانية) وهي عبارة عن تجربة الأسير الفلسطيني داخل السجون وهمه اليومي. وأيضا من كتابته ديوان شعر بعنوان (طرق على جدران المكان) و(شبق الورد أكليل العدم) وأيضًا دراسة عن المرأة الفلسطينية وكتاب (أنا الإنسان نداء من الغربة الحديدية) وكتب روايات: «مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة»، و«نرجس العزلة» التي قام بإطلاقها في ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية عام 2017 في رام الله برعاية وزير الثقافة إيهاب بسيسو، وقامت والدة خندقجي وشقيقه بتوقيع الرواية للحضور بدلًا من الأسير باسم.

وروايته «خسوف بدر الدين» الصادرة في ديسمبر 2018 هي رواية تاريخية تتحدّث عن البطل الصوفي بدر الدين في رحلة تمرّده، فيجعله علاّمة وقطبًا من أقطاب الصوفية في عصره، يطاوعه «النور» ويمكّنه من استكشاف الآتي مُتحدّيًا الفساد ووعَّاظ السلاطين، مثيرًا بذلك أكثر من سؤال: ما فائدة العلم بلا كرامة؟ رافضًا التذلّل للسلطة ولعب دور الببغاء.

لقد استطاع باسم أن يحول من سجنه إلى غرفة عمليات ثقافية يُدير منها كل مشاريعه الفكرية والأدبية من خلال نشر كتبه وإعداد حفلات التوقيع لها، والإشراف على «صندوق الأسير باسم خندقجي لدعم أدب الأسرى»، الذي أسّسه، لدعم إبداعات الأسرى داخل السجون وحفظها، وقد تبنّاها شقيقه، وذلك من خلال «المكتبة الشعبية ناشرون» في نابلس.

ومن أهم أعماله الأدبية ودواوينه الشعرية للذي كتبها بالسجن هى:

ديوان طقوس المرّة الأولى في عام 2009

ديوان أنفاس قصيدة ليلية في عام 2013

رواية مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة صدرت في عام 2014 عن الدار العربية للعلوم ناشرون

رواية نرجس العزلة صدرت في عام 2017 عن المكتبة الشعبية، نابلس

رواية خسوف بدر الدين صدرت في عام 2018 عن دار الآداب

رواية قناع بلون السماء صدرت في عام 2023 عن دار الآداب واقتنصت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية.

