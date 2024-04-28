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أخبار مصر

حملة عاجلة لجمع النفايات من غزة تخفيفًا للأزمة الصحية والبيئية

جمع النفايات بغزة،
جمع النفايات بغزة، فيتو

بدأت وزارة البيئة الفلسطينية حملة لجمع النفايات بشكل جزئي من بعض المناطق والشوارع الأكثر تراكمًا للنفايات وكثافةً للسكان في قطاع غزة.

وتهدف الحملة، التي تستمر لمدة 30 يومًا، إلى التخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة، حيث تتراكم نحو 100 ألف طن من النفايات في شوارعها.

عوامل تنفيذ الحملة

وتأتي هذه الحملة العاجلة نتيجة لعدة عوامل، أهمها:

نفاد الوقود اللازم لتوفير خدمة جمع وترحيل النفايات.
تدمير الاحتلال الإسرائيلي لنحو 125 آلية من آليات بلدية غزة، بما في ذلك الآليات الثقيلة الخاصة بجمع النفايات.
منع الاحتلال الإسرائيلي لطواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.
 

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وتتضمن الحملة جمع 3 آلاف طن من النفايات بدعم من هيئة الأعمال الخيرية أستراليا، وجمع 10 آلاف طن من النفايات بالتعاون مع لجان الأحياء، وتركيز أعمال الجمع على المناطق الأكثر تراكمًا للنفايات وكثافةً للسكان.
 

وتأمل وزارة البيئة الفلسطينية في أن تساهم هذه الحملة العاجلة في تحسين الوضع الصحي والبيئي في المدينة، والتخفيف من معاناة المواطنين، ودفع المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يعيق قدرة البلدية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
 

ودعت وزارة البيئة الفلسطينية جميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها، وعدم إلقاء النفايات في الشوارع، والمشاركة في أعمال التنظيف.

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