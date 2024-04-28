تقل مئات السائحين، المراكب الشراعية تُزين نهر النيل لحظة غروب الشمس في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه لحظة غروب الشمس بمحافظة الأقصر من أمام كورنيش بميدان مرحبا والتي رسمت صورة فنية تضفى مزيدًا من الجمال والروعة.

المراكب الشراعية

وتزين بنهر النيل بمدينة الأقصر بعدد من المراكب الشراعية، التي أبحرت وسط مياة النيل الصافية، تقل على متنها عددًا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على الاستماع بسحر الطبيعة الخلابة والتقاط الصور التذكارية من قلب نهر النيل بالأقصر.

غروب الشمس

وشهد كورنيش النيل «الممشى السياحي» توافد مميزا من السائحين الأجانب الذين حرصوا على مشاهده غروب الشمس بمحافظة الأقصر التي تضم ثلث آثار العالم الفرعونية القديمة، وسط أجواء من الفرحة.

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عربات الحنطور

فيما حرص سياح أجانب آخرين على التنزه بجولات على امتداد كورنيش بواسطة عربات الحنطور لمشاهده معبد الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف الآثار وبعض المزارات السياحية والفنادق على ضفاف نهر النيل الخالد.

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