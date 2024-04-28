للراغبين لمسابقة الـ 18 ألف معلم، إحذر الوقوع في تلك الأخطاء أثناء التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة )للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)



وذلك للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

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جدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز تأكيده على أهمية قيام كل متقدم بالتقديم بنفسه وحذر من الاعتماد على مجهولين.

كما أكد أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز بشأن التقدم للوظائف، ويحذر من إدعاء خارجين عن القانون قدرتهم على التأثير على نتائج الامتحانات، حيث أن الجهاز قام بتحصين منظومة المسابقات المركزية ضد أي تدخل بشري.



نصائح للمتقدمين

وهناك عدة نصائح للمتقدمين لابد وأن يتم اتباعها أثناء عملية التقديم أبرزها:

_لا بد أن تتم مطابقة أوراق المتقدمين للتأكد لشروط المسابقة.

- على المتقدمين التقدم للوظائف القيام بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

_على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة.

_ متابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

خطوات التسجيل علي موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

الشروط المطلوبة

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشرالإعلان.

6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

13. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:

- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)

- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

التخصصات المطلوبة

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة:

- كلية الأداب

- كلية دار العلوم

- كلية الألسن

- كلية اللغات والترجمة

- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

- كلية الدراسات الإنسانية

- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)

- كلية الهندسة تخصص حاسبات

- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها

- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)

14. أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الأقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الإطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية.