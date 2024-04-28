تأجيل محاكمة 14 متهما في خلية استهداف كنيسة المرج

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 25 مايو للمرافعة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية استهداف كنيسة المرج، مفاجآت عديدة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

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أكدت تحريات الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، قيام المتهم الأول في القضية محمد خالد بتبني أفكار جماعة داعش الإرهابية التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب قتالهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال ممتلكاتهم، وكذا تكفير المتعاملين مع مؤسسات الدولة.

كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، تأسيس المتهم الأول وتوليه قيادة جماعة داخل البلاد من معتنقي ذات الفكر التكفيري ليضطلع أعضاؤها بتنفيذ عمليات عدائية في إطار قناعتهم الفكرية المذكورة في التحريات بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إسقاط نظام الحكم القائم.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية وحاجتهم للأموال، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.