تجديد حبس بلوجر بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب بالجيزة

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس بلوجر شهيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبق “تيك توك”.

ووجهت النيابة عدة اتهامات للبلوجر، تضمنت إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب، وامرت بتحرز هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

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اتهام بلوجر بأعمال منافية للآداب

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاة "بلوجر" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط فتاة "بلوجر" بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب، عبر حساباتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتواجدها بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.