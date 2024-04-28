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حوادث

ادعوا أنهم شرطة، محاكمة المتهمين بخطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة غدا

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة المتهمين بإجبار حسن.ع على التوقيع على إيصالات أمانة وذلك بشارع كورنيش النيل، بعد اختطافه من داخل أحد المطاعم وادعوا أنهم رجال شرطة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم سعيد.إ وآخرين أجبروا المجني عليه على توقيع إيصالات.


وقال المجني عليه في التحقيقات: اللي حصل إني أعرف سعيد. إ من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كثير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللي ما بنا.

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وتابع: وفي شهر 2022/12 اللي فات عرفني على وأحد أسمه سعيد.س وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، ولما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي 5.900000 خمسه مليون وتسعمئة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها ثاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألف.

وأردف: وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند، المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأجر شویه، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5.900.000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.

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