الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

قرارات النيابة في اتهام سائق نصب على مواطنين في أموالهم بزعم تشغيلها في الأدوية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية.

وطالبت النيابة بإجراء تحريات المباحث التكميلية حول الحادث، كما أمرت باستدعاء ضحايا المتهم لسماع أقوالهم.

 

ضبط سائق للنصب على المواطنين بزعم اسثتمار اموالهم فى تجارة الأدوية بالجيزة

 

تلقى مركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من “سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام” لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

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