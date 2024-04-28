قرارات النيابة في اتهام سائق نصب على مواطنين في أموالهم بزعم تشغيلها في الأدوية
تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية.
وطالبت النيابة بإجراء تحريات المباحث التكميلية حول الحادث، كما أمرت باستدعاء ضحايا المتهم لسماع أقوالهم.
ضبط سائق للنصب على المواطنين بزعم اسثتمار اموالهم فى تجارة الأدوية بالجيزة
تلقى مركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من “سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام” لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.