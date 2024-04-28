رئيس مجلس النواب البحريني يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له.

استقبال رئيس مجلس النواب البحريني في الشيوخ

رحب رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

العلاقات البرلمانية بين البحرين ومصر

وأشار إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم وتطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، للوصول بها إلى آفاق أرحب وهو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر والبحرين على ذلك.

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تبادل الرؤى بين البحرين ومصر

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء، خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية والإسلامية.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني، بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر والمصريين.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها وامتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ووجه رئيس مجلس النواب البحريني، الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لزيارة البحرين، لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني.

من جانبه رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدعوة لزيارة البحرين، متمنيا أن تتم فى أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبى فوزى، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.