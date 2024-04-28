حملته سفاحا، تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت ابنها في الوراق

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، محاكمة أم قاتلة ابنها حملته سفاحا، بمنطقة الوراق لجلسة 27 مايو.

محاكمة المتهمة بقتل ابنها بالوراق

وتضمن أمر الإحالة، أنه في يوم ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيرة، قتلت المتهمة الطفل المجني عليه - نجلها حديث الولادة - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها سفاحا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة أعدت لذلك العرض مخططًا إجراميًا بأن اخفت أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى انفلت مخططها المعد سلفًا للتخلص من المجني عليه على النحو المبين.

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عقوبة القتل

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.