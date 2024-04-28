الأحد 28 أبريل 2024
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أخبار مصر

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

ضبط كمية كبيرة من
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر،فيتو

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية. 


نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى.

 

وتمكنت من ضبط (440) بندقية خرطوش و(1) رشاش كلاش و(77) طلقة عيار 54 مم وهاتف للاتصال بالقمر الصناعي وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على (2) فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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ويأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

الإتجاهات الإستراتيجية قوات حرس الحدود المناطق الحدودية القوات المسلحة الاسلحة والذخائر

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