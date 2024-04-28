صحة قنا تعلن جاهزيتها لتقديم التطعيمات للحجاج

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي بــ محافظة قنا ، جاهزية مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.



الخدمات الوقائية للمواطنين

ومن جانبه قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لآداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة، مشيرًا إلي جاهزية مكاتب صحة قنا، ونجع حمادي، قوص لإستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الإلتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالإنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

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الطب الوقائي بمديرية الصحة

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة إلي جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف علي المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلي فاعلية تلك التطعيمات وءامانها لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من إنتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

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