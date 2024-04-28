الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الشورى البحريني يؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

استقبال رئيس مجلس
استقبال رئيس مجلس الشورى البحريني،فيتو

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإحباط المخطط مشيدا بدور  القيادة السياسية المصرية الحكيمة فى هذا الشأن. 

زيارة رئيس مجلس الشورى البحرينى لمجلس الشيوخ 

جاء ذلك أثناء زيارته مصر وخلال لقائه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

العلاقات البرلمانية بين البحرين ومصر

فيما أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

Advertisements

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ البحريني، تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البحرينى منذ وصوله.

وقام بتوجيه الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مصر في إطار ما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.  

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالًا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع.

كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الشوري البحريني مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى البحريني البحرين الشيوخ مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

خلال استقباله رئيس مجلس الشورى البحريني، جبالي يدعو لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري

السيسي للعالم: العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة.. وقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشعب الفلسطيني والنفاذ الكامل للمساعدات

السيسي يؤكد لوفد الكونجرس ضرورة منع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ورفض التهجير

التهجير وشرعية جيش مصر
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

منوعات

المزيد

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام قياسية لمصطفى شوبير مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads