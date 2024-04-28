رئيس الشورى البحريني يؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإحباط المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة فى هذا الشأن.

زيارة رئيس مجلس الشورى البحرينى لمجلس الشيوخ

جاء ذلك أثناء زيارته مصر وخلال لقائه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

العلاقات البرلمانية بين البحرين ومصر

فيما أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

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وفي نهاية اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ البحريني، تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البحرينى منذ وصوله.

وقام بتوجيه الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لزيارة مملكة البحرين في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مصر في إطار ما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالًا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع.

كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.