لجنة الانضباط باتحاد الكرة تستمع لأقوال الشيبي في شكوى الأهلي

ازمة الشحات والشيبي، استمعت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، لأقوال المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، في الشكوى المقدمة ضده من الأهلي.

وحضر الشيبي برفقة محاميه الخاص لمركز التعليم المدني بالجزيرة المجاور للاتحاد المصري، للإدلاء بأقواله في تحقيقات لجنة الانضباط، بعد تأجيل موعد جلسة الاستماع عدة مرات لانشغال اللاعب بمباريات فريقه.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز، بداعي مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باللجوء للقضاء المدني في واقعة تتعلق بملعب رياضي.

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وحرك الشيبي دعوى قضائية ضد حسين الشحات جناح الأهلي، بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه، عقب مباراة بيراميدز وضيفه الأهلي، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وبدأت جلسات محاكمة الشحات في محكمة جنح مدينة نصر يوم 18 أبريل الجاري.

وطلب محامي لاعب الأهلي الاستماع لشهادة بعض زملائه بالفريق الأحمر، وعلى رأسهم علي معلول وطاهر محمد طاهر وحارس المرمى محمد الشناوي، بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

وسبق أن قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية معاقبة الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه ماليا 20 ألف جنيه، بسبب هذه الواقعة.

أزمة الشحات والشيبي

أزمة الشحات والشيبي، وشهدت الأيام الماضية تطورات كثيرة بأزمة حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوء الأخير للقضاء والمحاكم المدنية.

وحددت جنح مدينة نصر جلسة لحسين الشحات وهو ما أثار غضب النادي الأهلي وعبر عن ذلك ببيان رسمي ليرد عليه بيراميدز ببيان آخر يدعم لاعبه.

أزمة الشحات والشيبي

وكان لاعب بيراميدز محمد الشيبي اتهم حسين الشحات لاعب الأهلى بالاعتداء عليه، والقذف والإهانة، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات، بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فى شهر يوليو الماضي، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات فى الواقعة.

وتواصلت التحقيقات بشأن واقعة التعدي على اللاعب محمد الشيبي، والذي أوضح في بلاغه ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إن الأخير اعتدى عليه بالسبّ ثم صفعه وأكمل النيل منه بعبارة: «علشان أنت قليل الأدب»، وكان ذلك على مرأى ومسمع من اللاعبين والجماهير وممثلى وسائل الإعلام.

تحويل الشيبي للجنة الانضباط

وأعلن اتحاد الكرة المصري خلال الفترة الماضية بشكل رسمي، عن تحويل محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط، من أجل اتخاذ قرار ضد اللاعب، وذلك بعدما قام باللجوء للمحاكم المدنية.

اعتذار الشيبي عن التحقيق أمام لجنة الانضباط

وكان نادي بيراميدز اعتذر في وقت سابق عن مثول المغربي محمد الشيبي للتحقيق أمام لجنة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أزمته مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

جاء ذلك بسبب تواجد اللاعب بجوار زوجته بالمغرب حيث رزق بمولود جديد ومرة اخري لارتباطه بالمشاركةفي مباراةمع فريقه بالدوريالمصري.

ويسعى اتحاد الكرة إلى إصدار قرار لإنهاء الأزمة خاصة وأنه لم يصدر فيها أي قرار، فضلًا عن أن لجوء الشيبي للقضاء المدني مخالف للوائح.

جنح مدينة نصر تحدد جلسة للشحات

وكانت محكمة جنح مدينة نصر حددت جلسة ١٨ أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

اعتراض الأهلي على اللجوء للمحاكم المدنية

وطلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.