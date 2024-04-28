المترو فى انتظار إشارة تشغيل المحطات الجديدة.. مواصفات عالمية لمحطات بولاق وجامعة الدول والتوفيقية تعرف عليها.. انتهاء كامل الأعمال

تنتظر الهيئة القومية للإنفاق تحديد موعد تشغيل محطات المترو الجديدة التابعة للمرحلة الثالثة للخط الثالث المترو، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات

وقامت الانفاق باختبار المحطات من ناحية استعدادات الدفاع المدني واختبارات التشغيل واختبارات التهوية والطوارئ،واجتازات المحطات كافة الاختبارات وأصبحت جاهزة لاستقبال الركاب

الهيئة القومية للإنفاق

وقد انتهت الهيئة القومية للأنفاق من كافة الاستعدادات لتشغيل محطات مترو جديدة من بينها محطة مترو جامعة الدول وذلك ضمن الجزء الثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتأتي المحطة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذي يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان

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الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، حيث تم إنشاء المحطات من خلال مجموعة من الشركات المصرية، وفق لما ذكرته الهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمحطات وأجرت بعض التجارب، وبدأت التشطيبات النهائية.

الخط الثالث للمترو، فيتو

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق التشطيبات النهائية للمحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية في الخمس محطات الآتية "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور" وتخدم هذه المحطات العديد من المناطق المهمة بمحافظة الجيزة نظرا لأهمية المناطق التي تخدمها هذه المحطات والتي نستعرضها في هذا التقرير

مواصفات محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو

تعد محطة جامعة القاهرة من أهم محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للمترو وهي محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني وتتكون المحطة من طابقين طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف ويحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت و4 متحركة كما تحتوي المحطة على 3 مخارج بإجمالي 3 سلالم ثابتة و4 متحركة بالاضافة إلى 22 بوابة للتذاكر.

محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو،فيتو

المناطق التي تخدمها محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو

تخدم المحطة عدة شوارع ومناطق خدمية مُهمة أبرزها شارع ترعة الزمر وشارع السودان وشارع حسين منصور و شارع العشماوي وشارع ثروت بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخدمية والتعليمية وأبرزها جامعة القاهرة وقسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق الدكرور مكتب بريد بولاق الدكرور والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ودور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

مواصفات محطة بولاق الدكرور بالخط الثالث للمترو

تعد محطة بولاق الدكرور إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة وهي ثاني محطة علوية بعد جامعة القاهرة وتتكون المحطة من طابقين طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر يحتوى كل رصيف على 2 سلم متحرك و2 سلم ثابت بالإضافة إلى 24 بوابة تذاكر.

محطة بولاق الدكرور،فيتو

المناطق المؤسسات التي تخدمها محطة بولاق الدكرور بالخط الثالث للمترو

تخدم محطة بولاق مجموعة من المناطق والشوارع بالجيزة أهمها شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا وشارع السودان وشارع مصدق.

كما تخدم المحطة مجموعة من المرافق والخدمات الحكومية أبرزها مكتب صحة بولاق الدكرور ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أوتوبيسات بولاق الدكرور بالإضافة إلى اللجنة الطبية العامة بالدقي

مواصفات محطة جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو القاهرة

تتكون محطة جامعة الدول العربية من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر،يحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة كما تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكروهي من المحطة النفقية.

محطة جامعة الدول العربية،فيتو

المناطق المؤسسات التي تخدمها محطة جامعة الدول العربية

تخدم محطة جامعة الدول العربية شارع جامعة الدول وشهاب وشارع دجلة و شارع الحجاز وشارع سوريا و شارع وادي النيل وشارع محي الدين أبو العز

كما تخدم المحطة مجموعة من المرافق والخدمات الحكومية أبرزها سفارة سان مارينو وكنيسة الشهيد أبي سيفين و

والصندوق الاجتماعي للتنمية ونادي الصيد المصري ومعهد المخطوطات العربية.

مواصفات محطة وادي النيل بالخط الثالث للمترو

تتكون محطة وادي النيل من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكرو يحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

المناطق المؤسسات التي تخدمها محطة وادي النيل بالخط الثالث للمترو

تخدم محطة وادي النيل شارع الحجاز وشارع وادي النيل وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحيى إبراهيم وشارع شهاب كما تخدم المحطة مجموعة من المرافق والخدمات الحكومية أبرزها مدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية

مواصفات محطة التوفيقية بالخط الثالث للمترو

تتكون محطة التوفيقة من 3 طوابق تحت الأرض طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر ويحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة كما تحتوي المحطة على 24 بوابة تذاكر.

محطة التوفيقية، فيتو

المناطق المؤسسات التي تخدمها محطة التوفيقية

تخدم محطة التوفيقية شارع أحمد عرابي وشارع الرشيد وشارع وادي النيل وشارع الدكتور حجازي بالإضافة إلى مستشفى الهلال للعاملين المدنيين ومكتب تصديقات وزارة الخارجية وجهاز حماية المستهلك ونادي الترسانة الرياضي والسجل التجاري ووزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن هيئة الأنفاق أنهت اختبارات الإشارات والتشغيل التجريبى فارغا لمحطات القطارات الجديدة بولاق الدكرور والتوفيقية تمهيدا لانتهاء أعمال التجارب لبدء إجراءات ضمها على باقى الخط الثالث للمترو بالإضافة إلى انهاء الاستعدادات الخاصة باجراءات اختبارات الحريق واختبار سحب الدخان من المحطات الجديدة للمترو بالخط الثالث قبل بدء تجارب التشغيل الرسمي.

مزايا الخط الثالث لمترو الأنفاق

يتميز الخط الثالث لمترو القاهرة بمجموعة من المزايا التي تختلف عن غيره من الخطوط لذلك سمي بالخط الأخر أبرز هذه المزايا هي:-

- تمتع القطارات بالخط الثالث لمترو الأنفاق بنظام تكييف هواء عالي السعة

- القطارات مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات.

- مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكك.

- يوجد داخل العربات شاشات «LCD» لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة.

- يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

- العربات مزودة بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

كامل الوزير: الخط الثالث عبقري لأنه يربط خطي المترو الأول والثاني مع القطار الكهربائي الخفيف المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن تكلفة الخط الثالث الجديد لمترو الأنفاق بلغت 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الخط الثالث عبقري لأنه يربط خطي المترو الأول والثاني مع القطار الكهربائي الخفيف المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن كل المحطات تتمتع بعوامل الأمان للركاب والمحطة في الوقت ذاته ونوه بأنه كان من المخطط أن ينتهي العمل في الخط الثالث بحلول عام 2027، وهو خط وصفه بأنه «مهم وطويل جدا».