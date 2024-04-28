مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي الدّولي للكتاب 2024

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في فعاليات الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، التي تنعقد خلال الفترة من 29 إبريل الجاري حتى 5 مايو القادم، وذلك في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

ويقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أكثر من 220 إصدارًا متنوعًا بـ ٥ لغات تعالج أبرز القضايا الثقافيَّة والفكريَّة المهمَّة، بالإضافة إلى برنامج ثقافي متميِّز يضمُّ عددًا من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتَّعايش والشَّباب وصناعة السَّلام.

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ومن أبرز إصدارات المجلس التي يقدمها الجناح طوال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أكثر من30 مؤلَّفًا بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها: "القول الطَّيب"، "من دفاتري القديمة"، "أهل السنة والجماعة"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري""، "حديث في العِلل والمقاصد"، "العودة إلى الإيمان"، "كلمة إلى الشباب"، "كلمة في البرلمان الألماني"، "إنَّ الدين يُسر"، "حضارة الإسلام وحضارة الغرب"، "في المصطلح الكلامي والصوفي"، "أم المؤمنين السيدة عائشة"، "آداب وقِيم"، "لقاء أبوظبي نحو عالم متكامل ومتفاهم"، "مقالات في التَّجديد"، "التراث والتجديد"، "حديثٌ في السلام"، وغيرها.

جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ويضم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام عددًا من الإصدارات المهمة؛ منها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ" بقلم عبد الغني الراجحي.

كما يقدِّم الجناح عددًا من الإصدارات الجديدة للحكماء للنشر لعام 2024، بما في ذلك كتاب "الغرب وإعادة اكتشاف الإسلام.. مقاربات الإسلام في الفكر الغربي المعاصر"، بقلم الأستاذ التجاني بولعوالي، وكتاب أعمال الندوة العلمية "مديات التعارف في المغرب والأندلس بين المسلمين والمسيحيين"، وكتاب "تدبير السِّلم الهويَّاتي في عالم المسلمين.. المفاهيم والمرتكزات والآليات"، بقلم مجموعة من الباحثين، وكتاب "فكرة السِّلم فجر النَّهضة الأوروبيَّة"، بقلم بناصر البعزاتي، وكتاب "الاكتراث في حقوق الإناث"، بقلم محمد بن مصطفى بن الخوجة الجزائري، وكتاب "الفلسفة الإسلامية في المغرب.. دراسة ونقد" بقلم الدكتور عماد خفاجي، وكتاب "محاضرات في علم التوحيد" بقلم محمد يوسف الشيخ، وكتاب "عثمان بن عفان" بقلم محمد الصادق عرجون، وكتاب "القول السَّديد في علم التوحيد" بقلم محمود أبو دقيقة، وغيرها.

وإيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بأهمية التَّرجمة وكونها جسرًا بين الحضارات في التَّواصل البنَّاء، واصلَ المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فترجم المجلس العديد من الكتب، على طريق الأخوة والسلام؛ من أبرزها: "التسامح الديني في أديان العالم"، بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، وكتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عددٍ من الباحثين، وكتاب "الإسلام والحكم الرشيد" لمؤلفه البروفيسور مقتدر خان، الدكتور في جامعة ديلاوير الأمريكية، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لمؤلفه آرون تايلر.

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين عددًا من الندوات والمحاضرات الثقافية التي تناقش مجموعةً من القضايا أهمها التغير المناخي، الأخوة الإنسانية ونماذجها الرائدة عالميًّا، العلوم الإنسانية ودورها في تعزيز قبول الآخر، الإعلام ودوره في مواجهة خطابات التمييز والعنصرية، ودور قادة الأديان في نشر قيم الحوار والتسامح وتعزيزها، والشباب وصناعة السلام، دولة الإمارات نموذجًا للتنوع والتعايش المشترك.

وبالتزامن مع احتفاء المجلس بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، يقدِّم جناحه المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج التي تلبي تطلعات زوَّاره واحتياجاتهم، ويشمل ذلك منطقة خاصة لبيع الكتب، وركنًا مميَّزًا مخصصًا لفن الخط العربي، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهيَّة وتعليميَّة مصممة خصيصى للأطفال.

جدير بالذكر أن هذه هي المشاركة السادسة لمجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد منصة رائدة للتلاقي الثقافي والفكري والمعرفي؛ حيث يقع جناح المجلس في قاعة 10 جناح 10 C17 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.