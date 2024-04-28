المنتدى الديمقراطي الاجتماعي يحذر من محاولة تصفية القضية الفلسطينية

فلسطين، اختتم المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي‎ أعماله في عمان- الأردن، بمشاركة عدد كبير من السياسيين ورؤساء وقيادات الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي وأحزاب من أوروبا والعالم أعضاء التحالف التقدمي.

كما شارك أيضًا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي ومحمد شتية رئيس وزراء فلسطين السابق وعدد من الوزراء السابقين، مثّل مصر؛ وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضم فريد زهران رئيس الحزب والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشئون الخارجية والمهندس باسم كامل أمين عام الحزب.



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أصدر المؤتمر بيانًا يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب ‎الفلسطيني ويدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل.

ذكر البيان أن المنتدى الإجتماعي الديمقراطي في العالم العربي عقد إجتماعا في عمان كُرس لإسناد الكفاح الوطني الباسل للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية لحرب الإبادة الجماعية والإستيطان الإستعماري الإحلالي ومؤامرة تصفية القضية الفلسطينية.

الإدانة الكاملة لجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل

وأكد المنتدى بالإجماع إدانته الكاملة لجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل ومنظومتها الحاكمة في فلسطين، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 41 ألف شهيد فلسطيني أكثر من سبعين بالمائة منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 77 ألف جريح يعانون الأمرين من تدمير المستشفيات والخدمات الطبية في قطاع غزة.

محاولة تصفية كل مكونات القضية الفلسطينية

وأدان المنتدى ما تقوم به إسرائيل من توسع إستيطاني غير شرعي، وهجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي الداخل الفلسطيني. وأكد أن الهجمة التي تشنها إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وترمي إلى تصفية كل مكونات القضية الفلسطينية.

وأشار المنتدى إلى أن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تمثل إستمرارا وتوسيعا لمنظومة الإستعمار الإستيطاني الإحلالي الصهيوني والتي سببت النكبة عام 1948وتطهير عرقي أدى إلى تهجير 70% من سكان فلسطين التاريخية، وكرست أطول احتلال في التاريخ الحديث، وأنشأت نظام الأبارتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية. ودعا المنتدى إلى بناء أوسع حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الإحتلال والحرية الكاملة والعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.

تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من الكيان الإسرائيلي

كما طالب بتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الإستثمارات من الكيان الإسرائيلي (BDS ) وإلغاء كل أشكال التطبيع معه والتي يستعملها لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية. وأكد المنتدى رفضه لإستمرار إنحياز أطراف دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى جانب إسرائيل وتزويدها بالسلاح والدعم المالي والسياسي لمواصلة عدوانها في ما يجسد ظاهرة خطيرة من إزدواجية المعايير وإنهيارا صارخا لإدعاءات التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

دعم الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس