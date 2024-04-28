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كرة اليد، جدول مباريات نهائيات دوري المحترفين بمشاركة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد، جدول مباريات مرحلة “البلاي أوف” من دوري المحترفين لكرة اليد، والمقرر إقامتها بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وسبورتنج.

وجاء جدول مباريات البلاي أوف كالتالي:

جدول مباريات البلاي أوف

وتقام مباريات مرحلة البلاي أوف على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

جدول دوري المحترفين بعد ختام المرحلة الثانية

وأسدل الستار مؤخرًا على منافسات المرحلة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2023 /2024.

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وجاء ترتيب جدول الدوري بعد ختام المرحلة الثانية، كالتالي:

  1. الأهلي | 40 نقطة
  2. الزمالك | 33 نقطة
  3. البنك الأهلي | 26 نقطة
  4. سبورتنج | 21 نقطة
  5. الجزيرة | 20 نقطة
  6. هليوبوليس | 15 نقطة
  7. طلائع الجيش | 14 نقطة
  8. سموحة | 3 نقاط

استعدادات منتخب كرة اليد للمشاركة في أولمبياد باريس

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن برنامج تجهيز المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وجاء كالتالي:

  • معسكر خارجي في كرواتيا وسلوفينيا خلال الفترة من 5 وحتى 9 يوليو المقبل، يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي كرواتيا وسلوفينيا.
  • معسكر خارجي في السويد خلال الفترة من 14 وحتى 19 يوليو المقبل، يتخلله مباراتين وديتين مع منتخب السويد.
  • السفر إلى باريس يوم 21 يوليو، ثم خوض مباراة ودية أخيرة مع منتخب اليابان قبل المشاركة في منافسات الدورة الأولمبية.

موعد وصول كارلوس باستور لقيادة منتخب كرة اليد

ويصل الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إلى القاهرة يوم 28 أبريل الجاري، لقيادة تدريبات الفراعنة استعدادا للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها. 

ومن المقرر أن يخرج المدير الفني الإسباني في جولات مكوكية لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية، للوقوف على المستويات الحقيقية لعناصر المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة يوم 12 مايو حتى 1 يونيو المقبل، يطمئن خلالها على مستوى اللاعبين المصريين ونسب مشاركتهم في المباريات الرسمية.

قرعة أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد رجال في أولمبياد باريس المقرر لها  الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك.

ومن جانبه قال كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن القرعة أوقعت الفراعنة في مجموعة صعبة، وإن جميع المنتخبات على مستوى مميز فنيا وبدنيا.

وأضاف “باستور” في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المباراة الأولى لمنتخب مصر والتي ستكون أمام منتخب المجر ستكون الأصعب، والفوز سيمنح منتخبنا الدفعة المطلوبة من أجل مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.

وتابع باستور: “علينا التركيز في كل المباريات من أجل حسم التأهل أولا للدور ربع النهائي، ونرى بعد ذلك ما يمكننا فعله حتى نستطيع الوصول إلى المباراة النهائية”.

قرعة كرة اليد رجال في أولمبياد باريس

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - السويد - ألمانيا - كرواتيا - إسبانيا - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - مصر - المجر - النرويج - الدنمارك - فرنسا.

قرعة كرة اليد سيدات في أولمبياد باريس

وجاءت قرعة منافسات السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: كوريا - الدنمارك - سلوفينيا - ألمانيا - النرويج - السويد.

المجموعة الثانية: أنجولا - البرازيل - إسبانيا - هولندا - المجر - فرنسا.

قائمة منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المنتخبات المشاركة كالتالي:

الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - المجر - ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - السويد - مصر - الأرجنتين - اليابان.

تصنيف منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا.

التصنيف الثاني - كرواتيا - النرويج.

التصنيف الثالث - المجر - ألمانيا.

التصنيف الرابع: سلوفينيا - فرنسا.

التصنيف الخامس: السويد - مصر.

التصنيف السادس: الأرجنتين - اليابان.

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