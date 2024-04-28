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"سعف النخيل وأجواء مبهجة"، أقباط بورسعيد يؤدون القداس الإلهي بالكنائس (صور)

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو
قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

أدى الأخوة المسيحيون قداس أحد الزعف أو "أحد الشعانين" صباح اليوم الأحد، واستمر لقرابة فترة الظهيرة، وذلك بجميع كنائس محافظة بورسعيد وبحضور الكهنة والشمامسة وشعب الكنائس.

وتوافد المسيحيون على جميع الكنائس ببورسعيد من كل حدب وصوب في أجواء من الفرحة، حاملين معهم زعف النخيل الأخضر وهو من أهم مظاهر الاحتفال بعيد "أحد الزعف".

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

وارتدى كلا من القساوسة والشمامسة الزي الملوكي، واحتفلت جميع الكنائس بإقامة قداس إلهي، وتخلل ذلك دورة "الزعف"، حيث حمل المصلون في القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود.

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قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

معنى كلمة الشعانيين ومدلولها الديني المسيحي

ومن جانبه أكد القس "أرميا فهمي" المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن اسم العيد هو "أحد الشعانين"  أو "أحد الزعف" كما هو شائع، فالسعف هو قلب النخيل الأبيض اللون والشعانين تأتي من كلمة "هوشعنا" أي خلصنا في اللغة القبطية.

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

وتابع "قلب النخيل الأبيض يؤكد بأننا نقول لربنا إننا نقدم قلوبنا إليك طاهرة نقية ينبع منها السلام والمحبة وننبذ الأحقاد ونرفض كل ما يلوث القلوب النقية".

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

عيد أحد الزعف

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد إلى أن جميع الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم  يحتفلون اليوم بعيد "أحد الزعف" لأنه ذكرى دخول السيد المسيح إلي أورشاليم "القدس" وقد تم استقباله بالخوص الأخضر  "الزعف" وأغصان الزيتون كرمز للسلام.

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

وتابع: استقبال المسيح بخوص النخيل هو دعوة للجميع لنشر المحبة بينهم ونبذ العنف والكراهية.
وأشار القس أرميا إلى أنه بعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم حيث تتحول نغمات الكنيسة للنغمات الحزينة وذلك لمدة أسبوعا، وفي النهاية ينتهى أسبوع الألام بعيد أحد القيامة.

قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو
قداس أحد الزعف ببورسعيد،فيتو

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الشعانين احتفال احد الشعانين عيد القيامة المجيد الكنائس بورسعيد

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